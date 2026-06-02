Nella quarta puntata dell'inchiesta, si evidenzia un caso che coinvolge più località e si sollecitano chiarimenti agli investigatori. L'attenzione si concentra su un'organizzazione che, secondo le accuse, potrebbe aver operato come associazione a delinquere. La puntata si focalizza su un 2 giugno senza retorica, chiedendo approfondimenti sulle attività e sulle eventuali responsabilità. Nessun dettaglio su nomi o enti specifici viene fornito in questa fase.

Siamo giunti alla quarta puntata della nostra inchiesta, e l'edizione di oggi de Il Tempo è centrata su un interrogativo e una sollecitazione agli investigatori. Finora sono stati contestati ai medici responsabili delle presunte condotte illegali due reati: falso ideologico e interruzione di pubblico servizio. Ma dovrebbe a nostro avviso scattare un'ulteriore e più grave contestazione: l'associazione a delinquere. Prendete le famigerate chat: si trovano messaggi del tipo “dobbiamo fare più attenzione”e “gli facciamo il c. a questi sbirri”. Ora, intollerabili volgarità a parte, appare evidente che non siamo di fronte a comportamenti isolati, ma a un sodalizio di medici che, al fine di emettere falsi certificati, agiva in modo stabile nel tempo e con organizzazione e coordinamento, inclusa l'apertura di gruppi su Whatsapp. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ravenna e non solo, se non è associazione a delinquere questa... Per un 2 giugno senza retorica

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