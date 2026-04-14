askatasuna associazione a delinquere

La Procura di Torino ha avviato un procedimento di appello riguardante l’associazione denominata Askatasuna, accusata di essere un'organizzazione strutturata e violenta. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che mira a modificare la sentenza di primo grado, nel tentativo di riconoscere l’entità e le caratteristiche dell'associazione. La discussione si concentra sulle accuse di delinquere e sulla natura dell’attività svolta dall’organizzazione.

Altro che semplice attivismo No Tav: Askatasuna è un struttura organizzata e violenta. La Procura di Torino, con il processo d'appello, prova a ribaltare l'esito del primo grado. Quello in cui è stata cancellata l'accusa più grave, l'associazione a delinquere. Ieri, a Torino, alla prima udienza d'appello che vede imputate 25 persone (16 accusate di nuovo di associazione a delinquere), il clima è stato infuocato. Nelle carte dell'accusa si legge che "Il Tribunale (con la scorsa sentenza, ndr) è arrivato a escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati commessi in Val di Susa e quelli commessi nell'episodio Neruda". La battaglia per il no al Tav si intreccia così con il caso della famiglia Camara, che sarebbe stata minacciata per pagare una quota, aggredita a livello fisico nei casi di mancato pagamento e picchiata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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