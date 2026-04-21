Presunto raggiro all’assicurazione Cade l’associazione a delinquere

In un procedimento giudiziario relativo a presunti falsi incidenti stradali e atti vandalici, è stata pronunciata l’assoluzione dall’accusa di associazione a delinquere e di reati ormai prescritti. L’indagine riguardava una presunta rete di carrozzieri compiacenti che, secondo l’accusa, avrebbe favorito richieste di indennizzo ingiuste all’assicurazione. La decisione si basa sulla prescrizione di alcuni reati e sull’assenza di elementi sufficienti per mantenere l’accusa di associazione a delinquere.

Assoluzione dall’accusa di associazione per delinquere e reati caduti in prescrizione al processo sui falsi incidenti stradali o atti vandalici di cui venivano reclamati all’assicurazione gli indennizzi grazie a presunti carrozzieri compiacenti. È la sentenza decisa dal Tribunale di Monza per gli ultimi quattro imputati nell’inchiesta per un presunto raggiro da 100mila euro, portato alla luce anche grazie al lavoro di un investigatore privato, subìto da UnipolSai, che si era costituita parte civile al dibattimento per ottenere un risarcimento dei danni. I fatti contestati andavano dal 2013 al 2019 e si erano verificati a Besana, dove avevano sede i carrozzieri incriminati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Presunto raggiro all’assicurazione. Cade l’associazione a delinquere Notizie correlate "Askatasuna associazione a delinquere"Altro che semplice attivismo No Tav: Askatasuna è un struttura organizzata e violenta. Giustizia, cosa aspettano i pm a contestare l'associazione a delinquere?Gentile Direttore, nei giorni scorsi “Il Resto del Carlino” ha riportato la notizia dell'applicazione, in capo ai medici indagati per i certificati... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finto incidente e richiesta di contanti: fermato il presunto truffatore; San Luca, truffa online sulle polizze auto: smascherato falso broker, una denuncia; Truffa assicurazione auto: scoperto falso broker; San Luca, truffa online sulle polizze auto: denunciato falso broker. Presunto raggiro all’assicurazione. Cade l’associazione a delinquereAssoluzione dall’accusa di associazione per delinquere e reati caduti in prescrizione al processo sui falsi incidenti stradali o atti vandalici di cui venivano reclamati all’assicurazione gli ... ilgiorno.it Assicurazione truffata: chiesti 2 anniUna richiesta di condanna, anche per associazione per delinquere, a 2 anni per lo specialista nella sostituzione dei cristalli delle auto, mentre assoluzione e prescrizione chiesta per gli altri tre ... ilgiorno.it Dopo la denuncia dei titolari del locale sul registro degli indagati è finito un 45enne accusato di furto aggravato e continuato. Procura e guardia di finanza hanno verificato un presunto raggiro ai danni dell’attività commerciale con la sottrazione di oltre 45 mila - facebook.com facebook