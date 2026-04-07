Turista derubata a Firenze arrestato 22enne tunisino

Una turista è stata derubata del portafoglio nei pressi di piazza Duomo a Firenze. L'autore del furto, un 22enne tunisino, è stato arrestato poco dopo mentre si allontanava in bicicletta. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e hanno fermato l'uomo, che è stato condotto in caserma. La donna ha sporto denuncia e sono in corso ulteriori accertamenti sull'episodio.

L’ha derubata del portafoglio nei pressi di piazza Duomo, poi se ne è andato in bicicletta, notato in via Ponte alle Mosse dai carabinieri perché andava in bici contromano. In quella strada ha acquistato un pacchetto di sigarette ad un distributore automatico, pagando in modalità contactless, quindi senza necessità di digitare il pin. Gli accertamenti hanno permesso di rintracciare la titolare dei documenti, la giovane turista italiana derubata poco prima. Il giovane è stato arrestato: al termine del rito direttissimo per lui è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Turista derubata a Firenze, arrestato 22enne tunisino Firenze: rapinò un turista dell’orologio da 250mila euro, arrestato 31enneFIRENZE – Un uomo di 31 anni, di origine algerina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze in esecuzione... Firenze, strappa a un turista l’orologio da 250mila euro, arrestato 31enne dopo 5 mesiUn 31enne è stato arrestato dopo 5 mesi per una rapina avvenuta in centro a Firenze. Argomenti più discussi: Ruba il portafoglio a una turista e usa la carta per comprare sigarette: arrestato 22enne; Deruba turista al Duomo e con la sua carta compra le sigarette, arrestato giovanissimo. Firenze, turista americano preso a sprangate in via della Spada: fermati due giovaniDue tunisini fermati a Firenze per rapina aggravata a un turista americano: identificati grazie alle telecamere, la vittima è ancora ricoverata. virgilio.it Firenze, colpito alla testa con un tubo e rapinato: fermati due uominiRapina violenta nella notte del 20 marzo in via della Spada, a Firenze: un turista americano di 22 anni è stato aggredito e derubato. Nella giornata del 24 marzo, la Polizia di Stato di Firenze ha pro ... 055firenze.it Genova, turista tedesca derubata insegue il ladro, arrestato - facebook.com facebook