Dopo il Giro d'Italia, il ranking UCI è stato aggiornato. L’Italia ha scalato al quinto posto nel ranking per nazioni, superando la Gran Bretagna. Nel frattempo, Jonas Vingegaard si avvicina a Tadej Pogacar nella classifica individuale, dopo aver vinto una tappa della corsa. Questi cambiamenti si riflettono nelle posizioni delle classifiche mondiali del ciclismo.

La conclusione della Corsa Rosa cambia gli equilibri delle classifiche mondiali del ciclismo. Gli azzurri superano la Gran Bretagna nel ranking per Nazioni, mentre Jonas Vingegaard riduce il distacco da Tadej Pogacar dopo il trionfo al Giro. Il Giro d’Italia 2026 ha lasciato il segno non soltanto sulle strade della Corsa Rosa, ma anche nelle classifiche mondiali dell’UCI. Al termine delle tre settimane di gara, il ranking internazionale ha registrato cambiamenti significativi sia a livello individuale sia nella graduatoria riservata alle nazioni. Tra le notizie più importanti per il ciclismo italiano c’è il sorpasso sulla Gran Bretagna nel ranking per Paesi, che permette agli azzurri di salire al quinto posto. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ranking UCI rivoluzionato dopo il Giro: l’Italia sale al quinto posto, Vingegaard si avvicina a Pogacar

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