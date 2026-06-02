Dopo il Giro d’Italia 2026, il ranking UCI ha subito una significativa rimonta per l’Italia, che torna tra le prime posizioni. Pellizzari ha perso molte posizioni, mentre Piganzoli ha registrato un notevole balzo in avanti. Nel frattempo, Vingegaard si avvicina a Pogacar, con entrambi che migliorano il proprio piazzamento. Questi cambiamenti hanno modificato sensibilmente la classifica mondiale, riflettendo i risultati dell’ultima grande corsa a tappe.

Il ranking UCI è stato letteralmente riscritto al termine del Giro d’Italia 2026: dopo tre settimane di intensa competizione sulle strade del Bel Paese (senza dimenticarsi degli altri eventi di minore importanza disputati in contemporanea in giro per tutto il mondo), la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale ha subito importanti scossoni, cambiamenti e modifiche, che per alcuni versi hanno dato un nuovo volto alle varie graduatorie. L’Italia è riuscita a guadagnare una posizione nel ranking per Nazioni e si è issata al quinto posto, scavalcando la Gran Bretagna e portandosi a 1.145 lunghezze di distacco dalla Slovenia. Il Belgio continua a dettare legge con ampio margine nei confronti della Danimarca e della Francia, mentre l’Australia ha superato i Paesi Bassi per la settima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia risale nel ranking UCI dopo il Giro. Pellizzari sprofonda, volo pindarico di Piganzoli, Vingegaard avvicina Pogacar

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