Il Milan ha deciso di affidare a Ralf Rangnick la guida tecnica, con il presidente del club che ha firmato l’accordo. La scelta segna una svolta totale per la gestione sportiva. Tuttavia, è scoppiato un caso relativo a Zlatan Ibrahimovic, coinvolto in una disputa contrattuale. La società ha comunicato di aver avviato le procedure legali per risolvere la questione. Rangnick si prepara a prendere il comando, mentre il caso Ibrahimovic resta al centro dell’attenzione.

Il secondo e definitivo assalto a Ralf Rangnick sta per compiersi. A sei anni di distanza dal primo clamoroso corteggiamento, quando lo svedese allora in campo bloccò il suo sbarco a Milano, il manager tedesco è di nuovo a un passo dal Milan, ma questa volta con poteri ancora più estesi. Come rivelato nell’edizione odierna dal Corriere della Sera, il proprietario del club Gerry Cardinale e il suo braccio destro Massimo Calvelli hanno rotto gli indugi al termine di una fitta serie di colloqui e analisi invernali, decidendo di affidare al professore di Backnang le chiavi dell’intera area tecnica rossonera. Un ribaltone societario profondo, che si consumerà proprio a ridosso delle prossime settimane, quando il dirigente sarà impegnato al Mondiale sulla panchina come commissario tecnico dell’ Austria. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il Milan si consegna a Rangnick: Cardinale firma la svolta totale, ma ora esplode il caso Ibrahimovic

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