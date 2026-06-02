Di recente sono state individuate rampe di lancio vicino ai silos missilistici nucleari cinesi. Queste installazioni sono state scoperte nelle vicinanze di siti strategici, con strutture destinate a supportare potenziali lanci missilistici. La presenza di queste rampe si inserisce in un quadro di tensioni militari, mentre i sorrisi durante un incontro tra i leader delle due nazioni sembrano nascondere minacce e rivalità tra le potenze.

Dietro i sorrisi le minacce. La trionfale accoglienza riservata nella capitale cinese da Xi Jinping a Donald Trump in occasione dell’incontro tra i due leader dello scorso mese si è tradotta, di fatto, con una tregua strategica tra Pechino e Washington. I toni adoperati in pubblico dai più alti funzionari Usa per discutere dei vari dossier legati al Paese erede del Celeste Impero sembrano essersi ammorbiditi. Prova ne è il recente discorso del capo del Pentagono Pete Hegseth allo Shangri-La Dialogues. Il tutto, però, mentre lo stesso Xi Jinping, a pochi passi dal presidente americano, ha evocato la non rassicurante teoria della Trappola di Tucidide (che prevede che una potenza emergente e una dominante siano destinate a scontrarsi militarmente) e il rischio di un conflitto tra le due superpotenze su Taiwan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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