Piattaforme di lancio vicino a silos nucleari cinesi | cosa svelano le immagini satellitari

Notizia in breve

Le immagini satellitari mostrano la presenza di piattaforme di lancio situate vicino a silos nucleari in una regione desertica della Cina nord-occidentale. Si tratta di un’area dove si stanno sviluppando grandi infrastrutture militari, con strutture che sembrano essere progettate per il lancio di missili, a pochi chilometri da depositi di armi nucleari. La configurazione e la posizione delle strutture sono state rilevate attraverso immagini satellitari recenti.