Piattaforme di lancio vicino a silos nucleari cinesi | cosa svelano le immagini satellitari
Le immagini satellitari mostrano la presenza di piattaforme di lancio situate vicino a silos nucleari in una regione desertica della Cina nord-occidentale. Si tratta di un’area dove si stanno sviluppando grandi infrastrutture militari, con strutture che sembrano essere progettate per il lancio di missili, a pochi chilometri da depositi di armi nucleari. La configurazione e la posizione delle strutture sono state rilevate attraverso immagini satellitari recenti.
Nel remoto deserto della Cina nord-occidentale sta prendendo forma una delle più imponenti infrastrutture militari costruite da Pechino negli ultimi anni. Attorno ai campi di silos nucleari della regione dello Xinjiang, destinati a ospitare alcuni dei missili balistici intercontinentali più avanzati dell'arsenale cinese, sono infatti comparsi decine di nuovi siti operativi, collegamenti stradali, bunker e strutture di supporto. Questo complesso progetto dovrebbe rientrare nel più ampio programma di modernizzazione delle forze nucleari promosso da Pechino con l’obiettivo di rafforzare la propria capacità di deterrenza. Cosa succede nel deserto cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
China Builds Launch Pad Network Near Nuclear Missile Silos in Desert
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Le immagini satellitari pubblicate da @Reuters mostrano che la #Cina ha costruito enormi piattaforme di lancio su una superficie di decine di chilometri quadrati, vicino ai depositi di missili con testate nucleari nel deserto dello Xinjiang, nel nord-ovest del Paes x.com
La Cina sta costruendo piattaforme di lancio vicino ai suoi silos di missili nucleari reddit
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