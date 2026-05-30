? Punti chiave Come cambiano le capacità di sopravvivenza nucleare cinese con i lanciatori mobili?. Perché la dottrina Launch-on-Warning aumenta il rischio di un conflitto globale?. Quali nuove tecnologie rendono i missili cinesi difficili da intercettare?. Come influirà l'espansione dell'arsenale di Pechino sulla stabilità internazionale?.? In Breve Vantor rileva strutture ottagonali ed espansione logistica nello Xinjiang negli ultimi sei anni.. Silos tra Ordos, Yumen e Hami superano ora i duecento alloggiamenti sotterranei.. Pechino punta a superare le cinquecento testate operative secondo stime del Pentagono.. Nuova dottrina Launch-on-Warning aumenta rischi di escalation per USA e Russia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, satelliti svelano nuove rampe nucleari mobili nello Xinjiang

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