Rami di pino per illuminare le caverne | Unipi fa luce sugli uomini del Paleolitico
In alcune grotte del Paleolitico, gli uomini usavano rami di pino accesi singolarmente o in fasci per illuminare l’interno. Questi rami, di piccole dimensioni, venivano portati e accesi per creare fonti di luce durante le esplorazioni sotterranee. La scoperta si basa su analisi di resti di legno trovati nelle grotte, che mostrano segni di bruciatura compatibili con l’uso umano.
Pisa, 1 giugno 2026 – Piccoli rami di pino, accesi singolarmente o raccolti in fasci, per farsi strada nel buio profondo delle grotte. È questa la soluzione adottata dai gruppi umani circa 14 mila anni fa nella Grotta della Bàsura di Toirano, in Liguria. A rivelarlo è uno studio multidisciplinare pubblicato sulla rivista Quaternary International, a cui ha partecipato anche Elisabetta Starnini, professoressa di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. La ricerca ha analizzato resti archeobotanici, pollini, frammenti carbonizzati e tracce lasciate sul pavimento e sulle pareti della Grotta... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Piccole torce per esplorare le grotte: nuova luce sull'uomo del PaleoliticoIn alcune grotte del Paleolitico, gli uomini usavano piccole torce realizzate con rami di pino accesi singolarmente o in fasci.
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Ritratto di stambecco tra i rami di pino mugo e pino montano. Il mio incontro speciale del primo giugno… speriamo porti fortuna. #livigno #stambecco #faunalivigno x.com
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