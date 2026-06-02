Pisa, 1 giugno 2026 – Piccoli rami di pino, accesi singolarmente o raccolti in fasci, per farsi strada nel buio profondo delle grotte. È questa la soluzione adottata dai gruppi umani circa 14 mila anni fa nella Grotta della Bàsura di Toirano, in Liguria. A rivelarlo è uno studio multidisciplinare pubblicato sulla rivista Quaternary International, a cui ha partecipato anche Elisabetta Starnini, professoressa di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa. La ricerca ha analizzato resti archeobotanici, pollini, frammenti carbonizzati e tracce lasciate sul pavimento e sulle pareti della Grotta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rami di pino per illuminare le caverne: Unipi fa luce sugli uomini del Paleolitico

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Piccoli rami di pino come torce, così gli uomini del Paleolitico illuminavano le caverneGli uomini del Paleolitico utilizzavano rami di pino come torce, accendendoli singolarmente o in fasci per illuminare le caverne.

Piccole torce per esplorare le grotte: nuova luce sull'uomo del PaleoliticoIn alcune grotte del Paleolitico, gli uomini usavano piccole torce realizzate con rami di pino accesi singolarmente o in fasci.

Temi più discussi: Piccoli rami di pino come torce: così gli uomini del Paleolitico illuminavano il buio delle caverne; Toirano, Grotta della Bàsura. Piccoli rami di pino come torce. Così l’uomo di Neanderthal illuminava i cunico…; Piccole torce di pino illuminavano le caverne del Palolitico; Università: Alessia Anile prima laureata del corso magistrale in 'Informatics for Digital Health'.

Ritratto di stambecco tra i rami di pino mugo e pino montano. Il mio incontro speciale del primo giugno… speriamo porti fortuna. #livigno #stambecco #faunalivigno x.com

Rami di pino per illuminare le caverne: Unipi fa luce sugli uomini del PaleoliticoElisabetta Starnini, docente dell'Università di Pisa, nello studio internazionale che ricostruisce i sistemi di illuminazione usati 14 mila anni ... lanazione.it

Ho iniziato a far crescere questo pino scozzese da seme l'anno scorso. Ecco alcune foto dei progressi reddit

Torano, Grotta della Bàsura. Piccoli rami di pino come torce. Così l’uomo di Neanderthal illuminava i cunicoli profondiToirano – Nuova scoperta nella Grotta della Bàsura, uno dei siti più importanti del Paleolitico europeo, a Toirano. A svelarla, uno studio multidisciplinare, pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista ... ilsecoloxix.it