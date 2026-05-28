Piccoli rami di pino come torce così gli uomini del Paleolitico illuminavano le caverne

(Adnkronos) – Piccoli rami di pino, accesi singolarmente o raccolti in fasci, per farsi strada nel buio profondo delle grotte. È questa la soluzione adottata dai gruppi umani circa 14 mila anni fa nella Grotta della Bàsura di Toirano, in Liguria. A rivelarlo è uno studio multidisciplinare pubblicato sulla rivista "Quaternary International", a cui ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Steppenwolf by Hermann Hesse | Full Audiobook | Complete Edition (including Review) | For Sleep

Notizie e thread social correlati

Maldive, gli italiani morti «nella grotta senza le torce». Gli speleo-sub finlandesi hanno chiesto di non essere pagatiDue italiani sono deceduti nelle grotte delle Maldive, dove erano impegnati in un'immersione speleologica.

Medaglia d'oro al valore: così Roma celebra le donne e gli uomini del silenzioso Reparto ScorteStamattina alle otto, il prefetto Vittorio Pisani ha visitato il reparto scorte della questura di Roma, che ha ricevuto la medaglia d’oro al valore.

Argomenti più discussi: La poesia concreta di Pino Petruzzelli a La casa in collina. Recensione di La terra degli ulivi; Ginosa: Degrado fuori dalla piscina comunale. Rami ceduti e abbandonati. Just tv; Notizie del mattino, 9 agosto: Variazioni del titolo FPT; I tassi di interesse interbancari aumentano inaspettatamente.

Aiuto con il legare rami e bastoncini reddit

Crolla un pino, scooterista intrappolata tra i rami. Sembrava una bombaRimini, 1 maggio 2025 – Si è ritrovata schiacciata insieme al suo scooter sotto i rami di un grosso pino, crollato all’improvviso in viale Vespucci, a Marina Centro. Può dirsi miracolata la donna ... ilrestodelcarlino.it