Piccole torce per esplorare le grotte | nuova luce sull' uomo del Paleolitico
In alcune grotte del Paleolitico, gli uomini usavano piccole torce realizzate con rami di pino accesi singolarmente o in fasci. Questi strumenti permettevano di illuminare le zone più oscure e di esplorare ambienti sotterranei. Le torce, composte da materiali facilmente reperibili, venivano portate in mano per facilitare il movimento tra stalattiti e stalagmiti. La scoperta fornisce nuovi dettagli sulle tecniche di illuminazione dell’epoca.
Piccoli rami di pino, accesi singolarmente o raccolti in fasci, per farsi strada nel buio profondo delle grotte. E' la soluzione adottata dai gruppi umani circa 14mila anni fa nella grotta della Bàsura di Toirano, in Liguria. A rivelarlo è uno studio multidisciplinare pubblicato sulla rivista. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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