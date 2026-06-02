Rally Internazionale del Taro | piazza d' onore per Matteo Fichi e Lorenzo Fratta

Da pisatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Fichi e Lorenzo Fratta hanno ottenuto il secondo posto al Rally Internazionale del Taro, secondo appuntamento della serie IRC. La gara si è svolta recentemente, coinvolgendo l'equipaggio in una trasferta importante. I due piloti hanno concluso la competizione con la piazza d’onore, senza ulteriori dettagli sui tempi o le altre posizioni. La gara si è svolta in un contesto internazionale, come previsto dal circuito IRC.

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Una trasferta importante, quella appena conclusa, dall'equipaggio composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta, che ha partecipato al secondo appuntamento della serie dell'Irc (International Rally Cup), il rally internazionale del Taro.Il duo che utilizzava l'usuale Peugeot 106 rallye curata dalla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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