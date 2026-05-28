Un equipaggio della Squadra Corse al Rally internazionale del Taro

Un equipaggio composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta partecipa al Rally Internazionale del Taro, gara che hanno già affrontato nel 2022 e nel 2024. Dopo aver ottenuto buoni risultati al Rally degli Abeti e dell’Abetone, continuano a gareggiare con la Peugeot 106 Rallye preparata dalla MF RC Reparto Corse.

Dopo l'ottima prestazione al recente Rally degli Abeti e dell’Abetone l’equipaggio composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta si presenta al Rally Internazionale del Taro, gara che li ha visti protagonisti sia nel 2022 che nel 2024 con la usuale Peugeot 106 Rallye curata dalla MF RC Reparto Corse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Buone trasferte per i copiloti della Squadra Corse al Rally dell’Elba e al Mahle Rally EcoI co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa hanno partecipato a due eventi di rilievo nel calendario rally, il Rally dell’Elba e il Mahle Rally Eco.

Un defibrillatore anche sulla macchina da rally: l'iniziativa della Squadra Corse Città di PisaRecentemente è stato consegnato un defibrillatore di ultima generazione alla Squadra Corse Città di Pisa asd.

Argomenti più discussi: CAMPIONATO ITALIANO GRAN TURISMO - Vallelunga, è stato un trionfo per SF Squadra Corse; Squadra Corse Città di Pisa sul podio al Rally degli Abeti; Fine settimana amaro a Magione per Club 91 Squadra Corse: vittorie sul campo cancellate da decisioni di gara; Prima vittoria di Pietro Alessi nel Campionato Italiano Gran Turismo a Vallelunga. La ricorderò per tutta la vita.