Ru-mòre Festival | a San Lorenzo la piazza del cinema del futuro

A San Lorenzo si svolge l’ottava edizione di Ru-mòre, il festival dedicato all’esperienza cinematografica e audiovisiva sperimentale. La manifestazione propone più di 70 opere tra cortometraggi, progetti di realtà virtuale e installazioni. La rassegna si tiene in piazza, offrendo uno spazio aperto per la proiezione e l’interazione con i diversi formati artistici.

Cosa: L’ottava edizione di Ru-mòre – Cinema and Audiovisual Experimentation Festival, con oltre 70 titoli tra corti, realtà virtuale e installazioni.. Dove e Quando: A Roma, nel quartiere San Lorenzo (Cinema Tibur, Lembi, Mercato di San Lorenzo), dal 14 al 18 aprile.. Perché: Una vetrina internazionale dedicata alle sperimentazioni audiovisive e ai nuovi linguaggi, con 40 corti in concorso da oltre 30 Paesi.. L’ottava edizione del Ru-mòre – Cinema and Audiovisual Experimentation Festival si prepara a trasformare il quartiere San Lorenzo di Roma nel cuore pulsante del cinema breve e della ricerca visiva. Dal 14 al 18 aprile, la manifestazione... 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Ru-mòre Festival: a San Lorenzo la piazza del cinema del futuro Articoli correlati Ru-mòre, festival di cinema contemporaneo al Tibur di San LorenzoSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) C'è tempo fino a... Ru-mòre: a Roma nasce il festival diffuso che esplora i confini tra cinema, realtà virtuale e AIIl quartiere San Lorenzo di Roma si prepara a trasformarsi in una piazza internazionale dell’audiovisivo. Approfondimenti e contenuti su San Lorenzo Discussioni sull' argomento Ru-mòre Festival, a Roma il nuovo spazio per il cinema sperimentale e contemporaneo; Rù-more: cinema breve come spazio di sperimentazione. Ru-mòre: a Roma nasce il festival diffuso che esplora i confini tra cinema, realtà virtuale e AIDal 14 al 18 aprile arriva a Roma Ru-mòre, il festival diffuso dedicato al cinema sperimentale, VR e nuove tecnologie. Scopri il programma nel quartiere San Lorenzo. universalmovies.it Ru-mòre, festival di cinema contemporaneo al Tibur di San LorenzoRu-mòre - Cinema and Audiovisual Experimentation Festival, dedicato al cinema contemporaneo, alle sperimentazioni audiovisive e all’industria cinematografica torna a Roma, dal 14 al 18 aprile, al ... romatoday.it Andorno Micca (Biella Italia): Cappella di San Francesco di Sales nella Chiesa di San Lorenzo. Fusione di tre foto su una scala di 2 stop. Exif, immagine ad alta risoluzione: https://www.milanofotografo.it/FotografiaDettagliFoto.aspxID=4049&r=fb Leggi oltre: h - facebook.com facebook San Lorenzo, controlli antidroga e sgomberi sulla Tiburtina. 260 chili di rifiuti smaltiti ift.tt/W1prKxQ x.com