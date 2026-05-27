La Lombardia ospita il maggior numero di data center in Italia, con una crescita rapida e disorganizzata. La regione ha approvato un progetto di legge per regolamentare questa espansione, ma le norme attuali risultano insufficienti a contenere gli impatti ambientali e territoriali. L’aumento di queste strutture comporta un maggior consumo di suolo, energia e acqua, evidenziando la difficoltà di gestire in modo equilibrato la crescita di infrastrutture di grandi dimensioni. La situazione è simile a quella dei centri logistici sviluppatisi negli ultimi anni.

La Lombardia è la principale area italiana per presenza di data center e, finalmente, ha predisposto un (brutto) progetto di legge per regolarne la crescita, che si sta rivelando caotica e fortemente impattante, come già accaduto per i centri logistici sorti come funghi negli ultimi anni. Il testo approvato martedì in Regione presenta però ancora maglie troppo larghe e vincoli insufficienti per prevenire gli impatti ambientali. Norme di questo tipo dovrebbero essere nazionali, non regionali. La disciplina nazionale, approvata il 24 febbraio 2026, prevede infatti decreti attuativi entro sei mesi, ma rischia comunque di arrivare a valle di un fenomeno già esploso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Più data center in Lombardia vuol dire più suolo, energia, acqua: la legge regionale non basta

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