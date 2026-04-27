Indipendenza energetica vuol dire più rinnovabili

L’aumento dei prezzi dell’energia in Europa negli ultimi mesi è stato influenzato dalla crescente tensione nel Medio Oriente, che ha portato a un rialzo dei costi. Questa situazione ha riacceso il dibattito sull’indipendenza energetica, con un focus particolare sulla necessità di aumentare la quota di fonti rinnovabili. La questione non viene più considerata solo come un’emergenza temporanea, ma come un elemento che influisce stabilmente su prezzi, investimenti e decisioni industriali.

L’escalation del conflitto in Medio Oriente ha riportato il costo dell’energia al centro del dibattito sull’economia europea, non tanto come emergenza improvvisa quanto come fattore strutturale di instabilità che continua a condizionare prezzi, investimenti e scelte industriali. Il prezzo del gas ha reagito in modo meno violento rispetto allo shock del 2022, ma le quotazioni europee sono comunque più che raddoppiate. Questa dinamica si riflette direttamente sul mercato elettrico, dove il gas continua a fissare il prezzo marginale, soprattutto nei Paesi con una quota ancora significativa di generazione termoelettrica, rendendo l’economia europea molto sensibile anche a oscillazioni relativamente contenute dell’offerta di gas.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Indipendenza energetica vuol dire più rinnovabili Dibattito sulle Energie Rinnovabili e Indipendenza Energetica, nel primo store a Ortona Notizie correlate Leggi anche: Bonelli a Meloni: Sua politica energetica disastrosa, costruire sovranità energetica con rinnovabili – Il video Leggi anche: Più schiuma vuol dire capelli più puliti? È davvero necessario fare il secondo shampoo? Ecco cosa dicono gli esperti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Francesco Starace. Né Russia né Golfo. L'Ue scelga l'indipendenza energetica (di A. Farruggia); Bruxelles vara il piano contro il caro energia. Aiuti di Stato flessibili e voucher alle famiglie; Il viceministro Gava: Il nucleare di nuova generazione scelta non più rinviabile, rinnovabili insufficienti; AccelerateEU: ecco il piano UE ufficiale per la crisi energetica | Riserve comuni, aiuti flessibili e tasse. Indipendenza energetica vuol dire più rinnovabiliL’escalation del conflitto in Medio Oriente ha riportato il costo dell’energia al centro del dibattito sull’economia europea, non tanto come emergenza improvvisa quanto come fattore strutturale di ins ... panorama.it Francesco Starace. Né Russia né Golfo. L'Ue scelga l'indipendenza energeticaIntervista con l'ex a.d. di Enel, secondo cui la transizione alle rinnovabili è l’unica risposta rapida, economica e sicura, il nucleare non risolve i ... huffingtonpost.it È il «Giorno dell'indipendenza energetica»: fino alla fine dell'anno il Paese dipenderà dalle energie importate, in particolare petrolio, gas e uranio – L'appello a Berna - facebook.com facebook L’indipendenza energetica non è uno slogan: è sicurezza nazionale. Per questo l’Italia deve fare tutto il possibile per garantirsi autonomia. Tornare al gas russo significherebbe essere ricattabili e deboli. @Ettore_Rosato x.com