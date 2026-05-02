Tragedia a Mandello del Lario | si tuffa nel Lago di Como e non riemerge morto ragazzo di 15 anni

Nel pomeriggio del 2 maggio 2026 si è verificato un incidente nel Lago di Como a Mandello del Lario. Un ragazzo di 15 anni si è tuffato in acqua e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La zona è stata chiusa per le operazioni di recupero e le indagini sono in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Mandello del Lario. Un dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio 2026, a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato nel Lago di Como da un pontile insieme ad alcuni amici. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo si trovava in zona e aveva deciso di trascorrere del tempo vicino all’acqua. In un momento della giornata, il giovane si sarebbe lanciato nel lago ma, una volta in acqua, non è più riemerso in superficie. L’allarme e l’intervento dei soccorsi. Sono stati proprio gli amici presenti ad accorgersi che il ragazzo non stava tornando a galla.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Mandello del Lario: si tuffa nel Lago di Como e non riemerge, morto ragazzo di 15 anni Notizie correlate Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi... Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: paura per le sorti di un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Forte apprensione a Mandello del Lario, nel lecchese, dove sono in corso le operazioni di ricerca per trovare una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Celebrato il 25 aprile, tutto ciò che ancora oggi tiene insieme la nostra comunità; Mandello. Via ai lavori di manutenzione straordinaria per sistemare le strade; Chernobyl 40 anni dopo. La nube sui cieli del Lario; Mandello. Calcio e allegria sotto la Grigna per i piccoli della Lecco Alta. TRAGEDIA A MANDELLO: UN RAGAZZO DI 15 ANNI MUORE ANNEGATOMANDELLO DEL LARIO – Tragedia a Mandello del Lario. Dopo una massiccia operazione di ricerca è stato recuperato dal lago il corpo di un 15enne. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del ... valsassinanews.com Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneLa tragedia nel lecchese: il giovane stava facendo il bagno con gli amici. Dispiegato un massiccio intervento di soccorso per cercarlo ... msn.com Grave tragedia questo pomeriggio 2 maggio a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15 anni è morto dopo essersi tuffato nel lago di Como. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava su una piattaforma galleggiante al portic - facebook.com facebook