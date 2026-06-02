Ragazzini rapinatori scoperti dai carabinieri al Vomero | nei guai un 17enne e un 14enne
Due minorenni sono stati fermati dai carabinieri al Vomero: un 17enne è stato denunciato per porto abusivo di arma, mentre un 14enne è coinvolto in un episodio di rapina. I dettagli relativi alle attività dei giovani non sono stati resi noti. Il 17enne è stato controllato in via Don Milani, dove è stato trovato in possesso di un’arma. La vicenda riguarda attività di polizia legate a comportamenti illeciti di minorenni.
Un 17enne è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo d'arma dopo un controllo in via Don Milani, nella zona del Vomero. Con lui c'era anche un 14enne.È successo poco prima della mezzanotte. I carabinieri della pmz Vomero hanno notato i due ragazzi fermi vicino a uno scooter. Il mezzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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