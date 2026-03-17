Arrestato dai carabinieri Il cantante di nuovo nei guai | le accuse

Un trapper è stato arrestato dai carabinieri in seguito a un procedimento giudiziario. Si tratta di un cantante che negli ultimi anni ha avuto diverse vicende legate alla cronaca. L’arresto fa parte di un nuovo capitolo nelle attività legali che lo coinvolgono. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine.

Un nuovo capitolo giudiziario coinvolge il trapper, già al centro negli ultimi anni di diverse vicende legate alla cronaca. L’artista, il cui vero nome è Mouhib Zaccaria, è stato nuovamente arrestato nell’ambito di un’operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lecco. Nei suoi confronti sono state formulate accuse pesanti che comprendono armi, rapina e maltrattamenti. L’intervento dei militari è scattato nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo, quando sono state eseguite diverse ordinanze di custodia cautelare accompagnate da una serie di perquisizioni. Le attività investigative non hanno riguardato soltanto il trapper, ma anche varie persone ritenute a lui vicine e potenzialmente coinvolte nelle indagini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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