PROCIDA | multe insolute e nipote nei guai 19enne arrestato per truffa dai carabinieri

A Procida, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 19 anni dopo aver scoperto che aveva truffato un’anziana presso il porto. Durante le verifiche, sono stati trovati 18mila euro in contanti nascosti addosso al ragazzo e due smartphone. Inoltre, si sono rilevate multe non pagate e il giovane è stato portato in caserma. La vicenda coinvolge anche la posizione di un suo parente, sottoposto a indagini.

Procida, truffa a un’anziana scoperta al porto: arrestato 19enne con 18mila euro in contanti. Un taxi fermo nei pressi del porto, 18mila euro in contanti nascosti addosso e due smartphone. È la fotografia dell’arresto di un 19enne tunisino, in fuga da Procida col bottino di una truffa. L’operazione dei Carabinieri procidani nasce da una serie di segnalazioni dei cittadini dell’isola, che avevano raccontato di tentativi di truffa fatti telefonicamente. I militari hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’area portuale, individuando il 19enne a bordo di un taxi. Fermato e perquisito, portava addosso il denaro e i due telefoni, tutto sequestrato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - PROCIDA: multe insolute e nipote nei guai. 19enne arrestato per truffa dai carabinieri Notizie correlate Truffa del finto nipote, arrestato dai CarabinieriI carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Eboli hanno preceduto all’arresto di F. “Arrestato dai carabinieri”. Il cantante di nuovo nei guai: le accuseUn nuovo capitolo giudiziario coinvolge il trapper, già al centro negli ultimi anni di diverse vicende legate alla cronaca.