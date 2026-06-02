Ragazza scomparsa volantini affissi per ritrovarla

Un volantino affisso a Paularo segnala la scomparsa di una ragazza, Giulia Paschini. Nell’avviso, comparso in paese, si legge: "Giulia Paschini scomparsa il primo di giugno a Paularo". Sul foglio è stata inserita anche una fotografia della giovane, insieme a due numeri di telefono da contattare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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