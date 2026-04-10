Angela Esposito scomparsa a Licola da 10 giorni Gli appelli per ritrovarla

Angela Esposito è scomparsa a Licola, frazione di Giugliano, il primo aprile e sono passati dieci giorni senza tracce. La famiglia ha diffuso appelli pubblici per chiedere informazioni e trovare notizie sulla donna, coinvolgendo le forze dell'ordine nelle ricerche. Al momento non sono stati resi noti dettagli specifici sulle circostanze della scomparsa. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale e dei media.

Angela Esposito è scomparsa lo scorso 1°aprile a Licola, frazione di Giugliano, nella provincia di Napoli. I vicini di casa hanno presentato denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Federica Torzullo scomparsa da 10 giorni, il marito non collabora. Gli inquirenti: “Sangue dappertutto”Numerose tracce di sangue sono state trovate in casa, sugli abiti del marito, su un mezzo di lavoro, sul camion e sulla macchina. Temi più discussi: Non si hanno più notizie di Angela: scomparsa da più di una settimana, ricerche in corso; Angela Esposito, scomparsa a Licola da 10 giorni. Gli appelli per ritrovarla; Sparita da una settimana da Licola: non si hanno più notizie di Angela; Angela sparita nel nulla a Licola, l’appello dei conoscenti: Aiutateci a trovarla. Angela Esposito, scomparsa a Licola da 10 giorni. Gli appelli per ritrovarlaSono giorni di apprensione a Licola, frazione costiera del Comune di Giugliano, nella provincia di Napoli, per le sorti di Angela Esposito, una donna di 52 anni della quale non si hanno notizie da 10 ... fanpage.it Non si hanno più notizie di Angela: scomparsa da più di una settimana, ricerche in corsoDall’1 aprile nessuno l'ha più vista, per questo un conoscente, preoccupato per la sua assenza, ha sporto denuncia di scomparsa. I Carabinieri hanno controllato la sua abitazione, dove è rimasta ... napolitoday.it LICOLA MARE: CHE FINE HA FATTO ANGELA Da una settimana non si hanno più notizie di Angela Esposito, 52 anni, sparita nel nulla dal 1° aprile. Angela in zona la conoscono tutti: una donna solida, abituata alle sue camminate nel quartiere, ma da que - facebook.com facebook