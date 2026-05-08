Ragazza di 14 anni scomparsa dopo la scuola l' appello dei genitori sui social | Aiutateci a ritrovarla

Da quicomo.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Olgiate Comasco, una ragazzina di 14 anni è scomparsa dopo aver terminato le lezioni scolastiche questa mattina. I genitori hanno pubblicato un appello sui social chiedendo aiuto per ritrovarla, evidenziando che da allora non ci sono stati contatti o avvistamenti. La polizia sta coordinando le ricerche e sta verificando eventuali testimonianze nella zona. La ragazza non è stata ancora trovata.

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Sono ore di forte apprensione a Olgiate Comasco per la scomparsa di M., una ragazza di 14 anni della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. Secondo quanto diffuso dai familiari attraverso un appello pubblicato sui social network, la giovane sarebbe uscita da scuola senza poi.🔗 Leggi su Quicomo.it

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