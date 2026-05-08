Ragazza di 14 anni scomparsa dopo la scuola l' appello dei genitori sui social | Aiutateci a ritrovarla

A Olgiate Comasco, una ragazzina di 14 anni è scomparsa dopo aver terminato le lezioni scolastiche questa mattina. I genitori hanno pubblicato un appello sui social chiedendo aiuto per ritrovarla, evidenziando che da allora non ci sono stati contatti o avvistamenti. La polizia sta coordinando le ricerche e sta verificando eventuali testimonianze nella zona. La ragazza non è stata ancora trovata.

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Sono ore di forte apprensione a Olgiate Comasco per la scomparsa di M., una ragazza di 14 anni della quale non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi. Secondo quanto diffuso dai familiari attraverso un appello pubblicato sui social network, la giovane sarebbe uscita da scuola senza poi.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Yanelis Paterna scomparsa a 15 anni da Grottaferrata, i famigliari: “Aiutateci a ritrovarla”Sono giorni di apprensione per i famigliari di Yanelis Paterna, la 15enne scomparsa il 13 marzo scorso da Grottaferrata. Leggi anche: Pamela, l’appello della madre dopo la profanazione del corpo: “Aiutateci a ritrovarla, non viviamo più” Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Studentessa di 14 anni uccisa mentre si recava a scuola, Francia sotto choc. Arrestato un 23enne, forse è l'ex fidanzato; Francia: 14enne uccisa a coltellate mentre andava a scuola; Studente di 14 anni con mannaia a scuola per intimorire un altro ragazzo. Interviene la procura; Foto intime diffuse tra minorenni, indagine della Procura. Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressoriUn ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Il 14enne, colpito ripetutamente in diverse parti del corpo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si ... fanpage.it Famiglia scomparsa, l'ultimo messaggio della ragazza poi il buio Gli appelli del padre e del nonno. L'acquisto di radioline e filo da pesca L'ultima chiamata al padre, Yuri Groppi, è della sera del 20 aprile, per dire che stavano raggiungendo un camping a Gem - facebook.com facebook Il Bournemouth condurrà un'indagine interna su Álex Jiménez, che non sarà convocato per la prossima partita. Nelle ultime ore sono circolate sui social delle immagini di una chat del terzino con una ragazza di 15 anni, a cui avrebbe rivolto alcuni messaggi in x.com