Ragazza scomparsa tra San Pancrazio e Parma | ultimo avvistamento in via Emilia Ovest
Una ragazza è scomparsa tra San Pancrazio e Parma. L’ultimo avvistamento risale in via Emilia Ovest, dove è stata vista per l’ultima volta. La giovane si sarebbe allontanata dalla zona di San Pancrazio. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, che stanno cercando di raccogliere eventuali testimonianze e tracce. La scomparsa ha generato preoccupazione tra amici e familiari.
Ore di apprensione per la scomparsa di una giovane ragazza che si sarebbe allontanata dalla zona di San Pancrazio, alle porte di Parma. Numerosi appelli stanno circolando sui social network per cercare di raccogliere informazioni utili e favorire il suo ritrovamento.Secondo quanto riportato nelle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie e thread social correlati
Federica Galassati scomparsa a Roma: l’ultimo avvistamento in metro e l’appello disperato della famigliaFederica Galassati è scomparsa a Roma, dove è stata vista l’ultima volta in una stazione della metropolitana.
Continuano le ricerche di Hana, la 14enne scomparsa a Forlì: ultimo avvistamento sul treno per MilanoLe autorità continuano a cercare Hana, la ragazza di 14 anni scomparsa a Forlì il 27 marzo.