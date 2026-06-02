Ragazza scomparsa tra San Pancrazio e Parma | ultimo avvistamento in via Emilia Ovest

Notizia in breve

Una ragazza è scomparsa tra San Pancrazio e Parma. L’ultimo avvistamento risale in via Emilia Ovest, dove è stata vista per l’ultima volta. La giovane si sarebbe allontanata dalla zona di San Pancrazio. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, che stanno cercando di raccogliere eventuali testimonianze e tracce. La scomparsa ha generato preoccupazione tra amici e familiari.