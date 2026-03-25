Federica Galassati scomparsa a Roma | l’ultimo avvistamento in metro e l’appello disperato della famiglia

Federica Galassati è scomparsa a Roma, dove è stata vista l’ultima volta in una stazione della metropolitana. La famiglia ha diffuso un appello pubblico chiedendo informazioni sulle sue condizioni e sul suo eventuale spostamento. La polizia ha avviato le indagini per cercare di rintracciarla, mentre le forze dell’ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza della zona.

Chi è Federica Galassati e cosa è successo a Roma?. È scomparsa nel nulla e con il passare delle ore cresce l’angoscia. Federica Galassati, 35 anni, residente a Roma, ha fatto perdere le proprie tracce nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo 2026. La donna si è allontanata dalla sua abitazione nel quartiere Colli Albani intorno alle 18, senza più fare ritorno. Da quel momento, il silenzio. La famiglia ha immediatamente lanciato l’allarme e sporto denuncia, temendo per le sue condizioni di salute. L’ultimo avvistamento: ripresa alla metro Spagna. Un elemento chiave arriva dalle telecamere della metropolitana. Federica è stata ripresa sulla banchina della fermata Spagna intorno alle 19, circa un’ora dopo l’allontanamento da casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Federica Galassati scomparsa a Roma: l’ultimo avvistamento in metro e l’appello disperato della famiglia Articoli correlati Verona, anziano 80enne scomparso: ricerche in corso dopo l’ultimo avvistamento vicino a Migross. Famiglia in appello.Una profonda apprensione avvolge una famiglia veronese da due giorni, mentre si cerca disperatamente Sergio Perina, un ottantenne scomparso dopo... La bici abbandonata, il cellulare muto e l'ultimo avvistamento: cosa sappiamo della scomparsa di Annabella MartinelliProseguono in Veneto le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa universitaria scomparsa dal 6 gennaio.