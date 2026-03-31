Continuano le ricerche di Hana la 14enne scomparsa a Forlì | ultimo avvistamento sul treno per Milano

Le autorità continuano a cercare Hana, la ragazza di 14 anni scomparsa a Forlì il 27 marzo. L’ultimo avvistamento è stato segnalato su un treno diretto a Milano. Le indagini sono attualmente focalizzate sulla possibilità che la giovane si sia allontanata di propria iniziativa.

Proseguono le ricerche di Hana, 14enne scomparsa a Forlì il 27 marzo. Le indagini si stanno concentrando sulla pista dell'allontanamento volontario. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Verona, 14enne scomparso da giorni: continuano le ricercheContinuano le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, scomparso lunedì scorso. Foggia, continuano le ricerche per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsaDa lunedì 2 marzo l'amica di Elena Rebeca Burcioiu è preoccupata per lei: non ne ha più notizie. Contenuti utili per approfondire su Continuano le ricerche di Hana la... Temi più discussi: Continuano le ricerche di Marco Marazzo; Bernalda, continuano le ricerche di Giuseppe Partipilo: falsa la notizia del ritrovamento del corpo; Continuano le ricerche per ritrovare Elena Zaccarelli, giovane di 14 anni scomparsa; 14ENNE SCOMPARSA, FAKE NEWS SUL SUO RITROVAMENTO. LE RICERCHE DI ELENA CONTINUANO (video Tg). Continuano le ricerche di Hana, la 14enne scomparsa a Forlì: ultimo avvistamento sul treno per MilanoContinuano le ricerche per ritrovare Hana, la 14enne scomparsa da Forlì lo scorso venerdì 27 marzo. La giovane era stata accompagnata alla fermata dell'autobus dai suoi genitori per andare a scuola, m ... fanpage.it Barca affondata in Sardegna, continuano le ricerche delle due vittimeDopo il ritrovamento del peschereccio Luigino adagiato sul fondale a 150 metri di profondità, sono riprese questa mattina nel mare di Santa Maria Navarrese le ricerche dei corpi di Antonio Morlè ed ... ansa.it Milioni di italiani hanno le tasche vuote ma questi continuano a festeggiare. Dove li vedono questi risultati facebook . @paolomieli: "Continuano le storie della "Bisteccheria d'Italia", è chiaro che erano affari con la camorra. Vorrei sapere la qualità del cibo di questi locali, degli aspetti giudiziari quasi non mi interessa più..." x.com