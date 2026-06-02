Ragazza salvata sull’A14 Dopo una lite col fidanzato voleva gettarsi nel vuoto

Notizia in breve

Una ragazza ha tentato di suicidarsi sull’A14 dopo aver avuto una lite con il fidanzato. La donna ha deciso di salire sul cavalcavia dell’autostrada e minacciava di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che sono riusciti a salvarla. La giovane era in preda a un momento di crisi e ha riferito di aver avuto un pensiero ricorrente che non riusciva a scacciare.