Ragazza salvata sull’A14 Dopo una lite col fidanzato voleva gettarsi nel vuoto
Una ragazza ha tentato di suicidarsi sull’A14 dopo aver avuto una lite con il fidanzato. La donna ha deciso di salire sul cavalcavia dell’autostrada e minacciava di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che sono riusciti a salvarla. La giovane era in preda a un momento di crisi e ha riferito di aver avuto un pensiero ricorrente che non riusciva a scacciare.
Prima la lite con il fidanzato, poi quel tarlo che le entra in testa e che non va via. Poi l’idea di farla finita gettandosi dal cavalcavia dell’autostrada. Soltanto il tempestivo intervento della polizia, immmediatamente allertata da una automobilista di passaggio, ha evitato che si consumasse una tragedia assurda. Questo quanto è accaduto nella tarda mattina di ieri a Porto San Giorgio, all’altezza del cavalcavia che attraversa l’A14 in via Beato Angelico, nella zona collinare della città. Erano da poco passate le ore 12,30 quando una donna, che stava transitando a bordo della propria auto, ha notato una ragazza che si stava sporgendo in maniera pericolosa dal parapetto e ha deciso di allertare subito le forze dell’ordine telefonando al 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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