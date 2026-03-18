Reggio Calabria ragazza travolta e uccisa mentre attraversa la strada | caccia al pirata

Una ragazza finlandese di 29 anni è stata investita e uccisa in piena notte mentre attraversava la strada a Reggio Calabria. L’incidente è avvenuto nella zona urbana della città e si sta cercando il conducente del veicolo coinvolto. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Reggio Calabria, 18 marzo 2026 – Falciata e uccisa in piena notte mentre attraversava la strada. Una ragazza finlandese di 29 anni è morta a Reggio Calabria, travolta da un pirata della strada. L'incidente mortale si è consumato nella notte, intorno alle 3, in viale Calabria. La vittima era da sola quando, attraversando la strada, è stata centrata in pieno da un mezzo ed è morta sul colpo a causa dell'impatto violento. Senza prestare soccorso il conducente si è dato alla fuga. I medici del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Non ci sono testimoni per cui la polizia locale, oltre a eseguire i rilievi dell'incidente, sta visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire alla targa dell'auto e identificare la persona alla guida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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