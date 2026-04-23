Ragazza palpeggiata e rapinata in Dora Vanchiglia a Torino | uomo arrestato sul luogo di lavoro
Una giovane donna è stata vittima di palpeggiamenti e rapina in zona Dora Vanchiglia a Torino. L’episodio si è verificato recentemente e poco dopo la polizia è intervenuta sul luogo. Un uomo, di 20 anni e di origini gambiane, è stato arrestato nell’azienda dove lavora, su ordine dell’autorità giudiziaria. La procura ha coordinato l’indagine, portando all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato.
La polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Torino, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 20enne gambiano, gravemente indiziato di violenza sessuale e rapina ai danni di una giovane donna. Nella mattinata.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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