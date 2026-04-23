Ragazza palpeggiata e rapinata in Dora Vanchiglia a Torino | uomo arrestato sul luogo di lavoro

Una giovane donna è stata vittima di palpeggiamenti e rapina in zona Dora Vanchiglia a Torino. L’episodio si è verificato recentemente e poco dopo la polizia è intervenuta sul luogo. Un uomo, di 20 anni e di origini gambiane, è stato arrestato nell’azienda dove lavora, su ordine dell’autorità giudiziaria. La procura ha coordinato l’indagine, portando all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del sospettato.