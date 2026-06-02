Dopo aver dichiarato pubblicamente il desiderio di cambiare squadra, Rafa Leao ha ricevuto numerosi insulti e critiche da parte dei tifosi del Milan. Il rapporto tra il calciatore e i sostenitori si è deteriorato ulteriormente, con attacchi verbali e commenti negativi sui social media. La situazione ha generato tensioni tra il giocatore e la tifoseria, senza che siano state rese note azioni ufficiali da parte del club o del giocatore stesso.

Il rapporto tra Rafa Leao e il mondo del tifo rossonero non è mai stato dei più semplici. E ora, dopo che il portoghese ha ammesso pubblicamente di voler cambiare aria, si è fatto ancor più burrascoso: contro di lui, dai milanisti, una pioggia di attacchi, critiche, insulti. Le parole con cui l'attaccante ha manifestato la volontà di lasciare il Milan hanno acceso un acceso dibattito tra i sostenitori rossoneri. Se all'interno del club e persino nel suo entourage le modalità dell'uscita pubblica hanno suscitato sorpresa, tra i tifosi il sentimento dominante sembra essere un altro: la conferma di un giudizio maturato da tempo sul numero 10. Sui social network, infatti, molti commenti puntano il dito contro quella che viene considerata una contraddizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Liberoquotidiano.it - Rafa Leao, l'ultimo tradimento al Milan: insulti al portoghese, cosa sta succedendo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RAFA LEÃO, NUMERO UNO (CANZONE) | CALCIO IN MUSICA

Notizie e thread social correlati

Esonero Allegri, pazienza al limite in casa Milan: cosa sta succedendoDopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan si trova a dover affrontare una situazione complicata in casa, con l’esonero di Allegri che ha suscitato...

Calciomercato, Spinazzola al Milan? Moretto smentisce tutto. Ecco cosa sta succedendoNel calciomercato, si è diffusa la voce di un possibile trasferimento di Leonardo Spinazzola al Milan.

Temi più discussi: Leao e il Milan ai titoli di coda: 5 squadre sul portoghese; L'ultima recita di Leao a San Siro dopo sette anni di leggerezza; Milan, Leao ai saluti: Penso di aver dato tutto quello che potevo dare; ?? Milan: addio Rafael Leão; anche Slot in lizza per la panchina rossonera.

. @acmilan, clamoroso derby con l'Inter per l'esterno: #Cardinale ha scelto il dopo @RafaeLeao7 - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao #transfers x.com

Rafa Leao dice che lo United è la sua squadra preferita nella liga reddit

Leao via dal Milan? M.Orlando: Credo sia arrivato il momento che le strade si dividanoMassimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: Credo sia arrivato il momento che le strade si dividano ... milannews.it

Milan, Leao and Web Outrage: 'He's Hurting a Desperate Fanbase'Leao's public desire to leave Milan has sparked a wave of criticism, with many arguing it 'devalues' him. However, some still defend the player. gazzetta.it