Calciomercato Spinazzola al Milan? Moretto smentisce tutto Ecco cosa sta succedendo

Nel calciomercato, si è diffusa la voce di un possibile trasferimento di Leonardo Spinazzola al Milan. Tuttavia, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, questa indiscrezione non trova conferma. Non ci sono state offerte ufficiali né accordi tra il giocatore e il club rossonero, che continua a monitorare altre opzioni per la corsia destra. La situazione rimane stabile, con nessuno dei due soggetti coinvolti che abbia ufficializzato trattative in corso.

Nella giornata di ieri, 'Radio Kis Kiss' aveva parlato di un forte interesse del Milan per Leonardo Spinazzola. Il terzino classe 1993 andrà in scadenza a giugno con il Napoli, ma le parti non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo. Secondo la radio campana, il club rossonero avrebbe addirittura anche proposto al giocatore un biennale a cifre superiori rispetto a quelle che l'ex Juventus percepisce attualmente in azzurro. A fare chiarezza, come al solito, ci ha pensato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato ha smorzato le voci sul presunto approccio del Milan nei confronti di Spinazzola nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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