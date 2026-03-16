Esonero Allegri pazienza al limite in casa Milan | cosa sta succedendo

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Milan si trova a dover affrontare una situazione complicata in casa, con l’esonero di Allegri che ha suscitato molte reazioni. La squadra ha mostrato segnali di difficoltà e la decisione di cambiare l’allenatore è stata presa in queste ore. I tifosi e i giocatori sono rimasti sorpresi da questa scelta, mentre le voci si diffondono rapidamente tra gli ambienti sportivi.

Grandissima delusione in casa Milan dopo il ko sul campo della Lazio: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Milanello. Ci risiamo. Dopo il successo contro l’Inter nel precedente turno di campionato, il Milan si ferma ancora una volta sul più bello e spreca l’occasione di avvicinarsi ulteriormente al primo posto dei cugini nerazzurri. La squadra di Max Allegri esce sconfitta dal posticipo serale della 29esima giornata sul campo della Lazio e scivola a otto punti di distanza dalla vetta quando mancano nove gare al termine del campionato. Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Decide la rete di Isaksen nel corso della prima frazione di gioco, con Pulisic e compagni che provano a reagire nei secondi 45? senza mai trovare la via della rete. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero Allegri, pazienza al limite in casa Milan: cosa sta succedendo Articoli correlati Leggi anche: Milan, la brutta sindrome spaventa Allegri: cosa sta succedendo Leggi anche: Italiano a rischio esonero: ecco cosa sta succedendo a Bologna