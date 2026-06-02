Radici e valori della democrazia confronto e dibattito al circolo Centro

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione dell’80esimo anniversario della festa della Repubblica, un circolo del Partito Democratico ha organizzato un evento dedicato alle origini della democrazia italiana e ai principi che uniscono la comunità nazionale. L’iniziativa prevede un confronto e un approfondimento sui valori fondamentali che sostengono il sistema democratico nel paese. L’evento si rivolge a cittadini e membri del partito, con l’obiettivo di stimolare il dibattito sulla tutela e il mantenimento delle istituzioni democratiche.

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In occasione dell’ 80esimo anniversario della festa della Repubblica, l’unione comunale del Partito Democratico promuove un momento di approfondimento e confronto dedicato alle radici della democrazia italiana e ai valori che continuano a tenere insieme la comunità nazionale. L’iniziativa si terrà oggi alle 18.30 al circolo Pd centro cittadino, in via Cosmè Tura 2. A dialogare saranno Chiara Pirazzini, segretaria dei Giovani Democratici e Nicola Alessandrini dell’Istituto Gramsci. L’appuntamento si inserisce nel percorso di riflessione e approfondimento promosso dal Partito Democratico in occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione e della Costituzione repubblicana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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