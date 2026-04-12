Palmieri Radici e Futuro | La democrazia è confronto non silenzio
Un rappresentante di un movimento politico ha dichiarato che la democrazia si basa sul confronto e non sul silenzio. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come il discorso aperto sia fondamentale per la partecipazione democratica. La frase è stata pronunciata davanti a un pubblico di sostenitori e ha attirato l’attenzione dei media presenti. Nessuna altra persona coinvolta è stata menzionata nel discorso.
Gli aggettivi qualificativi non si riferiscono sempre all’oggetto da descrivere, ma spesso riflettono l’idea che un individuo ha del mondo. Per questo, le cose vengono qualificate non tanto per ciò che sono nella realtà, quanto per ciò che riusciamo a immaginare, in base alla nostra cultura, alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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