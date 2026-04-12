Palmieri Radici e Futuro | La democrazia è confronto non silenzio

Un rappresentante di un movimento politico ha dichiarato che la democrazia si basa sul confronto e non sul silenzio. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come il discorso aperto sia fondamentale per la partecipazione democratica. La frase è stata pronunciata davanti a un pubblico di sostenitori e ha attirato l’attenzione dei media presenti. Nessuna altra persona coinvolta è stata menzionata nel discorso.