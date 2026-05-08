Avellino progetti e valori della mia città | confronto sul futuro del capoluogo al Circolo della Stampa
Martedì 12 maggio alle 17:30 si svolgerà al Circolo della Stampa una tavola rotonda intitolata “Avellino, progetti e valori della mia città”. L’evento è promosso dall’Associazione culturale internazionale Edizioni Sinestesie e dall’Associazione di promozione sociale Carlo Gesualdo. Durante l'incontro verranno discussi i piani e le caratteristiche che riguardano il futuro del capoluogo, coinvolgendo rappresentanti di diverse realtà associative.
Si terrà martedì 12 maggio, alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa, la tavola rotonda dal titolo “Avellino, progetti e valori della mia città”, promossa dall’Associazione culturale internazionale Edizioni Sinestesie, dall’Associazione di promozione sociale Carlo Gesualdo e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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