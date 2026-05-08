Avellino progetti e valori della mia città | confronto sul futuro del capoluogo al Circolo della Stampa

Martedì 12 maggio alle 17:30 si svolgerà al Circolo della Stampa una tavola rotonda intitolata “Avellino, progetti e valori della mia città”. L’evento è promosso dall’Associazione culturale internazionale Edizioni Sinestesie e dall’Associazione di promozione sociale Carlo Gesualdo. Durante l'incontro verranno discussi i piani e le caratteristiche che riguardano il futuro del capoluogo, coinvolgendo rappresentanti di diverse realtà associative.

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Si terrà martedì 12 maggio, alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa, la tavola rotonda dal titolo “Avellino, progetti e valori della mia città”, promossa dall’Associazione culturale internazionale Edizioni Sinestesie, dall’Associazione di promozione sociale Carlo Gesualdo e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Referendum Giustizia, "La mia bandiera" e le ragioni del sì al Circolo della Stampa di AvellinoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4)... "Il lungo cammino della Costituente", al Circolo della Stampa il convegno promosso dall'ANPI Avellino in occasione del 25 aprileIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comitato Provinciale ANPI di Avellino promuove un incontro di alto profilo civile e storico... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione della collana scientifica Studi e ricerche nelle scienze umane; Al Circolo della Stampa nasce una nuova collana scientifica: cultura e ricerca come motore di crescita per l’Irpinia; Rete Pace e Disarmo Irpinia: Preoccupati per la presentazione del libro di Caio Mussolini; Domenica torna Irpinia Corre, 700 atleti per il Campionato regionale Fidal ad Atripalda. Foto. Ora al Circolo della Stampa di Trieste Conferenza "Ci vuole Fegato" - facebook.com facebook