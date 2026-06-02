Raccordo Firenze nord-A11 | rami di immissione sull’A11 chiusi di notte
Durante le ore notturne, i rami di immissione sul raccordo Firenze nord-A11 sono chiusi. La chiusura riguarda le rampe di immissione sull’A11, con divieto di accesso durante le ore notturne. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che devono raggiungere l’autostrada. La chiusura si svolge in orari notturni e riguarda specifici tratti di immissione. Non sono stati segnalati altri interventi o variazioni nelle fasce diurne.
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