Durante le ore notturne, i rami di immissione sul raccordo Firenze nord-A11 sono chiusi. La chiusura riguarda le rampe di immissione sull’A11, con divieto di accesso durante le ore notturne. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che devono raggiungere l’autostrada. La chiusura si svolge in orari notturni e riguarda specifici tratti di immissione. Non sono stati segnalati altri interventi o variazioni nelle fasce diurne.

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© Firenzepost.it - Raccordo Firenze nord-A11: rami di immissione sull’A11 chiusi di notte

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