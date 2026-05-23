Autostrada A11 | stazione di Chiesina Uzzanese e Rami di immissione sull’A12 chiusi di notte

Da firenzepost.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stazione di Chiesina Uzzanese sull’autostrada A11 e i rami di immissione sull’A12 sono chiusi di notte. La chiusura riguarda anche alcune rampe di immissione sull’A12. La chiusura è in vigore durante le ore notturne. La viabilità alternativa prevede percorsi diversi per chi percorre l’autostrada. La chiusura si mantiene fino a nuove comunicazioni.

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ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 2026, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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