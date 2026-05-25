Nelle ore notturne, la stazione di Valdichiana e i rami di immissione sull’A11 lungo l’autostrada A1 rimarranno chiusi. La chiusura riguarda anche le rampe di accesso e uscita, senza indicazioni di orari specifici. La viabilità alternativa prevede percorsi diversi per i veicoli diretti verso queste tratte. La chiusura si rende necessaria per lavori di manutenzione o interventi tecnici programmati. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle tempistiche di riapertura.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure nottunre. Per lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 maggio 2026, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Monte San Savino; in uscita per chi proviene da Roma: Chiusi Chianciano Terme. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, al km 278+100 della A1 e seguire le indicazioni per Sesto FiorentinoPeretola. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Valdichiana e Rami di immissione sull’A11 chiusi di notte

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