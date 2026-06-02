La serie televisiva “Racconto di una notte” sta mantenendo alta l’attenzione del pubblico italiano, con quasi 2 milioni di spettatori giornalieri che seguono le vicende di Mahir e Canfeza su Canale 5.

Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Mahir e Canfeza collezionano quasi 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Proprio la dizi turca subirà un cambio di programmazione da mercoledì 3 giugno. Scendendo nei dettagli, Racconto di una notte andrà in onda con puntate più lunghe complice l'arrivo di Far Away nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Per questo motivo, il pubblico assisterà Forbidden fruit dalle 14:10, a seguire Far Away dalle 14:45 fino alle 15:45, quando prenderà la linea la storia di Mahir e Canefeza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte si allunga: la bella novità per i fans di Canale 5

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