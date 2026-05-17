Racconto di una notte è tra le nuove serie tv turche che stanno appassionando il pubblico italiano. La storia d'amore tra Canfeza e Mahir sta registrando ascolti buoni alla domenica sera dove ha debuttato da un mese circa. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda della dizi turca. In particolare, Racconto di una notte andrà in onda 7 giorni su 7 sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Canfeza e Mahir saranno trasmesse da lunedì al venerdì compreso sabato e domenica con un doppio appuntamento di pomeriggio e sera. Mediaset ha deciso di puntare su questa produzione per il dopo La forza di una donna, che chiuderà i battenti il 22 maggio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte in onda 7 giorni su 7: la bella novità per i fans

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