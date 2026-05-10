Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno appassionando il pubblico italiano. La dizi turca racconta la storia d'amore impossibile tra un poliziotto di nome Mahir e di una dolce fanciulla Canfeza. Sbarcata da poche settimane in Italia, le vicende ambientate in Turchia subiranno un importante cambio di programmazione per quanto concerne la sua messa in onda. Secondo quanto reso noto dalla guida tv di Mediaset, Racconto di una notte sbarcherà anche nel weekend a partire dalla settimana dal 18 al 24 maggio. La storia di Mahir e Canfeza andrà in onda sabato 23 e domenica 24 maggio subito dopo l'appuntamento di Beautiful. La dizi turca prenderà il posto lasciato vacante da La forza di una donna, che terminerà il 22 maggio con una puntata in prima serata.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte cambia di programmazione: la bella novità per i fans

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