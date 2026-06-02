C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 2 giugno 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver trascorsi bellissimi momenti in occasione della notte dell'hennè prima del matrimonio Canfeza ha trovato suo padre in camera sua. Kursat le ha chiaramente detto che moriranno sia il suo fidanzato che Sila se convolerà a nozze con Mahir. Selim continuerà ad insistere con Rasit affinché impedisca le nozze tra Mahir e Canfeza, lui per accontentarlo tenderà una trappola all'ispettore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 2 giugno 2026: Mahir cade nella trappola di Rasit

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Racconto di una notte Anticipazioni 1 Giugno: LA NOTTE DI NOZZE DI MAHIR E CANFEZA!

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