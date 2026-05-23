C’è grande interesse da parte dei telespettatori per la soap opera turca Racconto di una notte, in onda su Canale 5 oggi alle 15.40. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 23 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, intrighi e colpi di scena non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Cabir ha affrontato Mustafa dopo che quest'ultimo aveva provato a scappare. Sila invece si è infuriata quando ha scoperto che a tradirli è stata Sevde. Ai suoi uomini Selim ordinerà di svolgere delle indagini su Asaf e di scoprire ogni dettaglio sulla sua famiglia. Intanto Canfeza continuerà a chiedersi come abbia fatto Selim a trovare l'abitazione affittata da Salih. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte, anticipazioni 23 maggio 2026: Mahir parla con Canfeza di Kursat, è una trappola?

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RACCONTO DI UNA NOTTE ANTICIPAZIONI 24-30 MAGGIO 2026 | Mahir salva Sila, Canfeza dice NO!

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