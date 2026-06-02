Raccolta rifiuti la Uil Emilia-Romagna | No al dumping contrattuale va applicato il Ccnl dei servizi ambientali
La Uil Emilia-Romagna ha ribadito che nelle attività di raccolta rifiuti deve essere applicato il contratto collettivo nazionale dei servizi ambientali. La posizione è stata espressa dopo la convocazione del 4 giugno, richiesta dalla Regione Emilia-Romagna, e dopo due rinvii nelle ultime settimane. La sigla sindacale ha sottolineato che non si devono tollerare pratiche di dumping contrattuale nel settore.
“Uil Emilia Romagna e Uiltrasporti Emilia Romagna, a seguito della convocazione del 4 giugno, formulata dalla Regione Emilia Romagna )dopo due rinvii susseguitesi nelle ultime settimane), intendono ribadire con assoluta chiarezza quanto segue” si legge in una nota firmata dal segretario generale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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