dal cnel arriva la stretta contro il dumping contrattuale

Con un’operazione che ha un impatto pratico sul contrasto al dumping contrattuale e sull’applicazione della disciplina del Codice Contratti Pubblici, il Cnel ha avviato un processo di riorganizzazione dell’archivio nazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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