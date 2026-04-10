Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza | Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattuale

I sindacati hanno tenuto una conferenza stampa per denunciare il mancato rinnovo contrattuale presso la struttura sanitaria. Hanno evidenziato il rischio di un abbassamento delle condizioni di lavoro e di un possibile dumping contrattuale. La questione riguarda circa 1.200 dipendenti che da mesi aspettano aggiornamenti sui loro contratti. I rappresentanti sindacali hanno chiesto un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

FOGGIA – La tensione intorno al futuro della "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo raggiunge un punto di rottura. Al centro della disputa c’è il mancato rinnovo del CCNL Sanità Pubblica 202224 e il conseguente blocco degli arretrati contrattuali. Di fronte a quello che le organizzazioni sindacali definiscono un vero e proprio tentativo di condizionamento, la risposta dei lavoratori non si è fatta attendere. Le OO.SS., forti del mandato ricevuto dall'assemblea, hanno ratificato la decisione di proseguire con determinazione le azioni giudiziarie. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Vertenza Casa Sollievo della Sofferenza: Sindacati in conferenza stampa contro il mancato rinnovo contrattuale e il rischio di dumping contrattuale Dal Cnel arriva la stretta contro il dumping contrattualeCon un’operazione che ha un impatto pratico sul contrasto al dumping contrattuale e sull’applicazione della disciplina del Codice Contratti Pubblici,... Camisa (Confapi): "Interessi lavoratori e datori lavoro convergenti, basta dumping contrattuale" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 "Oggi più che mai gli interessi sono convergenti, sono interessi di avere buone condizioni salariali per i... Casa Sollievo della Sofferenza, la fiaccolata dei sanitari contro il cambio di contratti: un fiume di gente a San Giovanni RotondoAttraversa le vie del centro di San Giovanni Rotondo (Foggia) per arrivare a Casa Sollievo della Sofferenza la fiaccolata organizzata dalle organizzazioni sindacali del comparto dei medici dopo le ... lagazzettadelmezzogiorno.it San Giovanni Rotondo, trovato l'accordo per Casa Sollievo: «Revocato il cambio contratto». Revocato lo sciopero del 9 gennaio«È stata raggiunta una pre-intesa che rappresenta un primo, importante passo verso la ricomposizione della vertenza». Lo fa sapere in una l’Anmirs (Associazione nazionale medici istituti religiosi ... lagazzettadelmezzogiorno.it