L'operazione Rabiot al Napoli appare meno complicata del previsto. Il giocatore francese ha uno stipendio netto di 3,5 milioni di euro all'anno, invece dei 5,5 milioni precedentemente riportati. Questa differenza potrebbe facilitare l'accordo tra le parti. La trattativa non presenta ostacoli insormontabili e potrebbe essere definita a breve. La società valuta le possibilità di inserire Rabiot nel proprio organico per la prossima stagione.

L’operazione Rabiot-Napoli è meno complessa di quanto si possa immaginare. Il francese non guadagna 5,5 milioni netti, ne guadagna 3,5 netti. Cambia tutto. Soprattutto se – come pare – se dovesse andare via Anguissa. Ne scrive il Corriere dello Sport che aggiunge un altro dettaglio: l’agente italiano di Rabiot è Giovanni Branchini che è il procuratore di Allegri. Anche se, ricordiamolo, a seguire il calciatore c’è sempre la madre molto temuta nelle trattative. Il francese ha altri due anni di contratto al Milan ma oggi se un calciatore vuole andare via, è difficile trattenerlo. Ammesso e non concesso il club rossonero voglia trattenerlo visto che stanno faticosamente progettando un nuovo inizio tecnico-tattico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rabiot Napoli si può fare, guadagna 3,5 milioni (non 5,5)

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