Il Napoli di Conte e la rimonta all’Inter | si può fare

Il Napoli di Conte pensa alla rimonta. Sarebbe una rimonta storica, clamorosa. Ci pensa perché nelle ultime tre partite il Napoli ha rosicchiato sette punti alla squadra di Chivu. Il Napoli ha conquistato nove punti in tre partite e l’Inter invece appena due. E adesso, a otto giornate dal termine del campionato, la squadra napoletana ha sette punti di distacco dalla capolista. Anche se tra sé e i nerazzurri c’è il Milan di Allegri. E alla prossima giornata – si giocherà a Pasquetta – ci sarà proprio Napoli-Milan. Match che stabilirà chi sarà a sfidare l’Inter nella lotta scudetto. Del clima che si respira in casa Napoli scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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